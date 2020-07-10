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Газета.RuГазета.Ru
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером
Газета.Ru
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.В источнике
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Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Гинером

Soccernews.ru 16:37
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Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером

Футбол России 16:34
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Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером

Газета.Ru 16:17
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