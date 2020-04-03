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Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса
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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился своим мнением относительно проведения матчей Российской премьер-лиги при пандемии коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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Слуцкий заявил, что из-за коронавируса может быть потерян и следующий сезон

Футбол России 09:57
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Слуцкий: «Мы уже во многом потеряли этот сезон и можем потерять следующий»

Sport24.ru 09:30 
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Слуцкий: следующий сезон РПЛ может отмениться из-за коронавируса

РИА Новости 08:17
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