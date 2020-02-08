«Рубин» показал, как поёт Слуцкий

«Рубин» опубликовал в Twitter видео с поющим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Перед всей командой 48-летний специалист исполнил известную песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».