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«Рубин» показал, как поёт Слуцкий
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«Рубин» опубликовал в Twitter видео с поющим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Перед всей командой 48-летний специалист исполнил известную песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».В источнике
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Слуцкий исполнил песню из фильма: «Иван Васильевич меняет профессию»

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Слуцкий спел перед футболистами «Рубина»

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Слуцкий спел перед футболистами «Рубина»

Sport24.ru 12:54 
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