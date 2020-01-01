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Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком
Soccernews.ru
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  • Футбол России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.В источнике
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Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

Бомбардир.ру 12:59
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Слуцкий: «Статистически Думбия вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем»

Soccernews.ru 12:48
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Слуцкий о Думбия: «70-летний пробежал бы больше и бил бы лучше. Статистически он не должен был стать даже любителем»

Sports.ru 11:55
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