Слуцкий сравнил Думбия с 70-летним человеком

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» высказался относительно бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья.