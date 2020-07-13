Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»

Напомним, что руководство «армейцев» решило расстаться с Виктором Гончаренко после его демарша на Родину. Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.