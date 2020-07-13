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Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»
Газета.Ru
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Напомним, что руководство «армейцев» решило расстаться с Виктором Гончаренко после его демарша на Родину. Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.В источнике
С чего всё начиналось
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«Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?» Аджоев опроверг слухи о переговорах с Гончаренко

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о том, что команду может возглавить главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Сообщалось, что стороны даже провели предварительные переговоры.
Sport24.ru 13:10 
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Тульский «Арсенал» может пригласить тренера ЦСКА

Тульские новости 14:30
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Аджоев резко опроверг слухи о переговорах «Арсенала» с Гончаренко

Metaratings 14:14
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Аджоев о Гончаренко в «Арсенале»: «Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?»

Sports.ru 13:51
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