Слуцкий возмущен штрафами КДК РФС за неношение маски на матчах РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился штрафом со стороны КДК РФС за неношение маски на матчах чемпионата России. Специалист был оштрафован на 350 тысяч рублей по итогам матчей 29-го и 30-го туров РПЛ.