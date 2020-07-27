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Слуцкий возмущен штрафами КДК РФС за неношение маски на матчах РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возмутился штрафом со стороны КДК РФС за неношение маски на матчах чемпионата России. Специалист был оштрафован на 350 тысяч рублей по итогам матчей 29-го и 30-го туров РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Снимают все, а наказывают только меня!» Слуцкий возмущен штрафами за ношение маски

24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист возмутился штрафами за неношение маски во время матчей. После двух последних туров чемпионата России КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 350 тысяч рублей.
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
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Слуцкий возмущен штрафами КДК РФС за неношение маски на матчах РПЛ

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«Рубин» и его тренер за месяц получили штрафов на 1,4 млн рублей

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Леонид Слуцкий возмущен штрафами за неправильное ношение маски во время матчей

Татар-информ 00:07
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