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Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстался с Семиным
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил возмущение тем, как была обставлена отставка теперь главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.В источнике
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Подробнее о событии
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Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстаётся с Сёминым

Чемпионат 08:56
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Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстался с Семиным

Metaratings 08:18
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«Меня возмущает, прежде всего, как это сделано». Слуцкий - об уходе Семина

Футбол России 08:00
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