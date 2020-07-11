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Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России
Soccernews.ru
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Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями в своей работе в национальной команде.В источнике
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Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России

Soccernews.ru 17:37
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Слуцкий вспомнил о работе в сборной России

Газета.Ru 17:20
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Слуцкий — о работе в сборной России: кадровые решения были не самые лучшие

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