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Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России
Bookmaker-ratings.ru
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  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями в своей работе в национальной команде.В источнике
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«Кадровые решения были не самые лучшие». Леонид Слуцкий — о работе в сборной России

Bookmaker-ratings.ru 00:11
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Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России

Soccernews.ru вчера в 17:37
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Слуцкий вспомнил о работе в сборной России

Газета.Ru вчера в 17:20
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