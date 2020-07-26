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Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о пьяном дебоше, который якобы устроил полузащитник его команды Дмитрий Тарасов в самолёте.В источнике
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«Мой сын сидел в параллельном ряду»: Слуцкий прокомментировал «дебош» Тарасова

Inkazan 13:28
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Слуцкий опроверг данные о дебоше Тарасова в самолёте: «Мой сын сидел на параллельном ряду с ним»

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Был ли дебош? Слуцкий прокомментировал новый скандал с участием Дмитрия Тарасова

Вести.Ru 10:04
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