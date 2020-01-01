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Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.В источнике
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