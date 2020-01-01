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Слуцкий опроверг информацию о конфликте с Мамаевым
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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий опроверг историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым о конфликте наставника с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.В источнике
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Слуцкий - об истории с Мамаевым: это выдуманная история человека с воспаленным мозгом

Футбол России 11:37
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Слуцкий о конфликте с Мамаевым: «Андронов выдумал. Это просто воспаленный мозг человека с пышной шевелюрой»

Sports.ru 11:23
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Слуцкий – о конфликте с Мамаевым: «Это выдуманная история человека с воспалённым мозгом и пышной шевелюрой»

Евро-футбол.ру 11:18
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