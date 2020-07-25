Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о том, что технология видеопомощи арбитрам (VAR) снижает количество профессиональных ошибок.В источнике
С чего всё начиналось
На наш взгляд, Слуцкий очень аргументировано и, что сейчас особенно важно, без лишних эмоций и крайностей озвучил проблемы российского судейства: неумение или нежелание арбитров объяснять тренерам, игрокам и болельщикам свои решения, принципы оценки эпизодов правил игры.