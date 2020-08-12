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Слуцкого вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС
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Главного тренера казанского ФК «Рубин» вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, рассказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, пишет «Чемпионат».В источнике
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С чего всё начиналось
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Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе во вчерашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, удалённый во время встречи, был приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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