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Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине»

Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому предоставили три матча на выправление ситуации в турнирной таблице.
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В ближайших трёх играх казанской команде предстоит сыграть против «Кубани» (дома), «Волги» (в гостях) и КАМАЗа (дома).
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В настоящее время «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице.
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На счету казанцев одна победа, две ничьи и одно поражение.
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