BetassistСлуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине»Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому предоставили три матча на выправление ситуации в турнирной таблице.BetassistВ ближайших трёх играх казанской команде предстоит сыграть против «Кубани» (дома), «Волги» (в гостях) и КАМАЗа (дома).Vprognoze.ruВ настоящее время «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице.BetassistНа счету казанцев одна победа, две ничьи и одно поражение.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuStavkinasport.comBetassistVprognoze.ruМК-СпортBetOnЕвро-футбол.руLenta.ruСпорт день за днемБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииЛеониду Слуцкому дали три матча на исправление турнирной ситуации «Рубина»Lenta.ru14:48Слуцкому предоставили три матча для исправления ситуации «Рубина» в Первой лигеBetOn12:59Слуцкому дали три матча на то, чтобы выправить ситуацию в «Рубине»Betassist12:49Руководство «Рубина» дало Слуцкому три матча, чтобы выправить турнирную ситуациюLegalbet11:58Руководство «Рубина» дало Слуцкому три матча на исправление турнирной ситуацииСпорт день за днем11:57Руководство «Рубина» поставило условие СлуцкомуЕвро-футбол.ру11:56«Рубин» дал Слуцкому три матча для исправления турнирной ситуацииБомбардир.ру11:56Показать ещёОценить6