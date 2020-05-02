НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова
RT на русском
  • RT на русском
Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Смертин признался, что винил себя за пропущенный мяч в матче с украинцами

РИА Новости 03:41
alt

Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

Vprognoze.ru 02:45
alt

Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

ProstoProSport вчера в 23:45 
реклама
Главное
Новости