«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в игре чемпионата Белоруссии

«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.