Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник "Зенита" Игорь Смольников намерен сменить команду, сообщает Metaratings.ru. По информации источника, футболист может продолжить карьеру в "Краснодаре", и уже согласовал контракт с командой.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».