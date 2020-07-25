НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
РБК спорт
  • РБК спорт
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Общественная служба новостей
  • Sports.ru
  • Спорт уик-энд
  • Кубанские новости
  • Спорт день за днем
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Zenit-fk.ru
  • RT на русском
Защитник "Зенита" Игорь Смольников намерен сменить команду, сообщает Metaratings.ru. По информации источника, футболист может продолжить карьеру в "Краснодаре", и уже согласовал контракт с командой.В источнике
31
С чего всё начиналось
alt

Смольников подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».
Metaratings вчера в 18:57
Подробнее о событии
alt

«СЭ»: Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре»

Матч ТВ 13:52
alt

Агент Смольникова прокомментировал переход защитника в «Краснодар»

Metaratings 14:11
alt

СМИ: в следующем сезоне Смольников будет выступать за «Краснодар»

Газета.Ru 13:45
реклама
Главное
Новости