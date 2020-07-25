Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».