По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых». Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что Смольников хочет перейти в «Краснодар» ради участия в Лиге чемпионов.