Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник сборной России Игорь Смольников объявил после победы в финале Олимп-Кубка России с "Зенитом" о возвращении в "Краснодар", а Андрей Талалаев покинул вылетевшие "Крылья Советов" и может возглавить одну из оставшихся в Премьер-лиге команд.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых». Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что Смольников хочет перейти в «Краснодар» ради участия в Лиге чемпионов.