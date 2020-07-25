Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Защитник сборной России Игорь Смольников объявил после победы в финале Олимп-Кубка России с "Зенитом" о возвращении в "Краснодар", а Андрей Талалаев покинул вылетевшие "Крылья Советов" и может возглавить одну из оставшихся в Премьер-лиге команд.