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Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
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Защитник сборной России Игорь Смольников объявил после победы в финале Олимп-Кубка России с "Зенитом" о возвращении в "Краснодар", а Андрей Талалаев покинул вылетевшие "Крылья Советов" и может возглавить одну из оставшихся в Премьер-лиге команд.В источнике
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С чего всё начиналось
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Смольников подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».
Metaratings вчера в 18:57
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Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

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«СЭ»: Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре»

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