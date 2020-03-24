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Газета.RuГазета.Ru
Смолов: Кокорин зовет меня в «Сочи»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Piter.tv
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов признался, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин предлагал ему присоединиться к сочинской команде.В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин предложил Смолову перейти в «Сочи»

Metaratings 16:20
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Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи»

RT на русском 15:07
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Кокорин пригласил Смолова в «Сочи»

Sport.ru 14:30
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