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Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию
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Российский нападающий виговской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о своём разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.В источнике
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Федор Смолов: Рамос сказал, что нужно было приезжать раньше

Советский спорт 18:35 
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Федор Смолов: «Рамос сказал, что надо было раньше приезжать»

Sports.ru 17:02
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Смолов: «Рамос сказал, что мне надо было приезжать в Испанию раньше»

Sport24.ru 13:39 
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