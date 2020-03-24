НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАгент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 годГлава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и ФергюсонаСтина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлонЕмельяненко вызвал Шлеменко на поединокЧемпионатСмолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в ИспаниюRT на русском4RT на русскомМатч ТВСпорт-ЭкспрессSports.ruРоссийский нападающий виговской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о своём разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Федор Смолов: Рамос сказал, что нужно было приезжать раньшеСоветский спорт 18:35 Федор Смолов: «Рамос сказал, что надо было раньше приезжать»Sports.ru 17:02Смолов: «Рамос сказал, что мне надо было приезжать в Испанию раньше»Sport24.ru 13:39 рекламаГлавноеАгент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 годГлава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и ФергюсонаСтина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлонЕмельяненко вызвал Шлеменко на поединокНовости