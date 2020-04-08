Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всё

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Виго. В источнике