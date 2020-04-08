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Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всё
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Виго.В источнике
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Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всё

Чемпионат 12:15
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Федор Смолов: «Уровень испанского футбола другой»

Спорт-Экспресс 11:18
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