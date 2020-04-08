НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФедор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»Федор Смолов: «В какой-то момент хотел в „Зенит“»Смолов рассказал о перелете в Москву из ИспанииСмолов: хочу остаться в ИспанииСмолов рассказал, о чем говорил с РамосомГлавноеСпартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PESКонор Макгрегор: «Хабиб — русалка. Кто самый великий, вы уже знаете»Федор Смолов: «В какой-то момент хотел в „Зенит“»NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro LeagueTransfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евроЧемпионатСмолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всёНападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о впечатлениях от пребывания в клубе из Виго.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всёЧемпионат 12:15Федор Смолов: «Уровень испанского футбола другой»Спорт-Экспресс 11:18рекламаЕщё по темеФедор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»Федор Смолов: «В какой-то момент хотел в „Зенит“»Смолов рассказал о перелете в Москву из ИспанииСмолов: хочу остаться в ИспанииСмолов рассказал, о чем говорил с РамосомГлавноеСпартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PESКонор Макгрегор: «Хабиб — русалка. Кто самый великий, вы уже знаете»Федор Смолов: «В какой-то момент хотел в „Зенит“»NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro LeagueTransfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евроНовости