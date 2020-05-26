НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летиемВидео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Sport24.ruСмолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»Газета.Ru1Газета.RuНападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение о возобновлении РПЛ с 21 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Смолов назвал преждевременным решение возобновить сезон РПЛГазета.Ru 06:58Фёдор Смолов: решение возобновить чемпионат России выглядит немного поспешнымЧемпионат 06:46Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»Sport24.ru 06:09 рекламаГлавноеТренера бойца Исмаилова задержали по подозрению в убийствеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летиемВидео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровВ Dota 2 вышел Battle Pass The International 10Новости