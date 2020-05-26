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Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение о возобновлении РПЛ с 21 июня.В источнике
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