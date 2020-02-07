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Смолов — о предложении «Сельты»: не думал даже и 10 секунд
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Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать. Примерно через пять минут позвонил главный тренер, и мы поговорили.В источнике
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«Не думал и 10 секунд». Первое интервью Смолова пресс-службе «Сельты». Что он сказал?

Спорт-Экспресс 02:00
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Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»

Матч ТВ вчера в 17:38
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Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»

Sportbox.RU вчера в 17:38
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