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Смолов дебютировал в Примере, но «Сельта» все равно проиграла
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«Сельта» проиграла «Валенсии» (0:1).Смолов вышел на замену на 78-й минуте.В источнике
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