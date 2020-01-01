НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионовГараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира«Бостон» переиграл «Миннесоту», «Юта» уступила «Сан-Антонио»В России закрылось трансферное окноГол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»Спорт-ЭкспрессСмолов как предчувствие. Скоро поймут и другие: пораСпорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессСпорт день за днемКак будто Федор отправился покорять топ-клуб. Но нет — это просто «Сельта», в составе которой помимо Смолова есть футболисты сборных Дании, Турции, Ганы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Смолов как предчувствие. Скоро поймут и другие: пораСпорт-Экспресс 16:20Гаджи Гаджиев: Не понимаю, в чем смелость Смолова при переходе в «Сельту»Спорт день за днем 16:18рекламаГлавное«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионовГараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира«Бостон» переиграл «Миннесоту», «Юта» уступила «Сан-Антонио»В России закрылось трансферное окноГол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»Новости