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Смолов как предчувствие. Скоро поймут и другие: пора
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Как будто Федор отправился покорять топ-клуб. Но нет — это просто «Сельта», в составе которой помимо Смолова есть футболисты сборных Дании, Турции, Ганы.В источнике
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Смолов как предчувствие. Скоро поймут и другие: пора

Спорт-Экспресс 16:20
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Гаджи Гаджиев: Не понимаю, в чем смелость Смолова при переходе в «Сельту»

Спорт день за днем 16:18
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