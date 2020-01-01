«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

По информации издания, «Сельта» ведёт переговоры с московским «Локомотивом» о полноценном трансфере нападающего. Напомним, в зимнее трансферное окно Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.