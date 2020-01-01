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«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
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По информации издания, «Сельта» ведёт переговоры с московским «Локомотивом» о полноценном трансфере нападающего. Напомним, в зимнее трансферное окно Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова

Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.
Чемпионат 03:05
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В ProSportsManagement не комментируют переговоры между «Локо» и «Сельтой» по Смолову

Спорт-Экспресс 04:50
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«Сельта» намерена выкупить Смолова у «Локомотива»

Sports.ru 03:59
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Источник: «Сельта» выкупит Смолова у «Локомотива»

Sport.ru 03:43
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