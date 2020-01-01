«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
Клуб из города Виго намерен выкупить у "красно-зеленых" права на футболиста, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова. Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды.