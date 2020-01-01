«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

Клуб из города Виго намерен выкупить у "красно-зеленых" права на футболиста, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.