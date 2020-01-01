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Смолов: ни секунды не думал, что решение перейти в «Сельту» — неверное
Спорт-Экспресс
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  • Евро-футбол.ру
Ни секунды не думал о том, что это неверное решение.В источнике
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Смолов – о переходе в «Сельту»: «Я сказал „да“ и ни секунды не думал, что ошибся»

Евро-футбол.ру 09:17
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Смолов: что подумал, когда узнал об интересе «Сельты»? Я был в восторге

Футбол России 09:05
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Смолов: ни секунды не думал, что решение перейти в «Сельту» — неверное

Чемпионат 08:46
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