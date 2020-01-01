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Смолов о победе «Сельты» над «Алавесом»: «Отлично сыграно, ребята»
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
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  • Матч ТВ
Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался после матча 30-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (6:0). «Отлично сыграно, ребята», – написал Смолов в инстаграме.В источнике
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«Отлично сыграно!» Смолов — о рекордной победе «Сельты»

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«Отлично сыграно!» Смолов — о рекордной победе «Сельты»

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Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»

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