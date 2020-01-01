Смолов о победе «Сельты» над «Алавесом»: «Отлично сыграно, ребята»

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался после матча 30-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (6:0). «Отлично сыграно, ребята», – написал Смолов в инстаграме.