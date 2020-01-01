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Смолов обратился к фанатам «Сельты» на английском
Sports.ru
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Нападающий Федор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, записал видеообращение к болельщикам испанского клуба на английском языке.В источнике
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Обращение Смолова к фанатам «Сельты». ВИДЕО

Sport.ru 15:14
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«Надеюсь, вы будете наслаждаться моей игрой». Смолов обратился к болельщикам «Сельты»

Матч ТВ 15:02
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Смолов на английском обратился к фанатам «Сельты»: «Надеюсь, вам понравится моя игра»

Sports.ru 14:50
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