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«Сельта» в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова
Спорт-Экспресс
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"Сельта" в инстаграме опубликовала снимок нападающего Федора Смолова, который сегодня впервые участвует в тренировке после возобновления занятий.В источнике
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«Сельта» в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова

Soccernews.ru 07:47
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«Сельта» показала счастливого Смолова. Команда провела первую тренировку после карантина

Спорт-Экспресс 07:28
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