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«Другого пути не было». Смолов поддержал перенос Евро-2020
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Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов рассказал, как относится к переносу чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Смолов отреагировал на перенос Евро-2020

ProstoProSport 13:30 
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«Другого пути не было». Смолов поддержал перенос Евро-2020

Матч ТВ 13:24
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Федор Смолов в карантине одобрил перенос Евро, стал играть в Counter-Strike и отказался от игры с туалетной бумагой

Спорт день за днем 13:22
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