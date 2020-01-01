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Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер
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Сегодня, 31 января, 29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом. За команду из Виго Фёдор будет выступать под 9-м номером. Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января.В источнике
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Подробнее о событии
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«Сельта» официально объявила о подписании контракта со Смоловым

Советский спорт вчера в 09:47 
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«Сельта» презентовала Смолова

Sportbox.RU вчера в 08:52
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Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

Чемпионат вчера в 08:42
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