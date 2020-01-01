Смолов подписал контракт с «Сельтой» и получил 9-й номер

Сегодня, 31 января, 29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с новым клубом. За команду из Виго Фёдор будет выступать под 9-м номером. Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января.