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Смолов: пока в Москву мне нельзя
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Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», рассказал, что пока не может вернуться в Москву из-за коронавируса.В источнике
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«Набить тату – это больнее, чем тренировки Семина». Смолов – из Виго

Советский спорт 17:56 
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Смолов: «Хотел бы остаться в Испании»

Евро-футбол.ру 14:07
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Смолов: пока в Москву мне нельзя

RT на русском 14:02
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