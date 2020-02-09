НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Чемпионат
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • iReactor
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго. Ранее Смолов перешел из "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца текущего сезона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

РИА Новости вчера в 15:23
alt

«Смена декад должна быть такой». Смолов выложил фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Sportbox.RU вчера в 15:20
alt

Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Советский спорт вчера в 15:15 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости