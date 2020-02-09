Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго. Ранее Смолов перешел из "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца текущего сезона.