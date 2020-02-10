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Смолов после победы над Севильей опубликовал фото из раздевалки Сельты
ODDS.ru
  • Вести.Ru0:39
После победы над "Севильей" нападающий "Сельты" (1:2) россиянин Федор Смолов на своей страничке в Instagram опубликовал фото с игроками клуба из Виго (ниже).В источнике
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Подробнее о событии
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Смолов выложил радостное фото из раздевалки «Сельты»

Soccernews.ru 05:57
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Смолов редко находил моменты, много бегал и часто ошибался. Первый матч россиянина в старте «Сельты»

Матч ТВ 03:59
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«Неприметный»: Как испанские СМИ оценили первый матч Смолова в стартовом составе «Сельты»

Евро-футбол.ру 03:27
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