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Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»
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Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной». Как сообщает пресс-служба клуба, игрок по этой причине пропустит встречу, хотя изначально он находился в заявке на матч, но остался в запасе.В источнике
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Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» сообщила, что российский нападающий Фёдор Смолов не сможет появиться на поле в матче с «Осасуной» (1:1, второй тайм).
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