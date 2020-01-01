Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной». Как сообщает пресс-служба клуба, игрок по этой причине пропустит встречу, хотя изначально он находился в заявке на матч, но остался в запасе.В источнике
С чего всё начиналось
Пресс-служба «Сельты» в «Твиттере» сообщила, что российский нападающий Фёдор Смолов не сможет появиться на поле в матче с «Осасуной» (1:1, второй тайм).