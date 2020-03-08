НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничьюАлавес — Валенсия 1:1Смолов и «Сельта» не проиграли «Хетафе» из зоны Лиги чемпионов«Мальорка» обыграла «Эйбар» в матче чемпионата ИспанииГлавноеАдесанья и Чжан защитили чемпионские титулы на UFC 248Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в ЧехииГуберниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингомХабиб назвал одно условие для реванша с МакгрегоромСетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VARКрасная весна«Сельта» со Смоловым добыла ничью в матче с «Хетафе»Вести.Ru10Вести.RuRT на русскомSportbox.RUИзвестияЧемпионатLiveSport.ruSports.ruРЕН ТВГазета.RuMockva.ruНичейный исход зафиксирован в матче 27-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Сельтой» 8 марта.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе»Советский спорт вчера в 18:21 «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе». Смолов получил желтую карточку, находясь на скамейке запасныхSportbox.RU вчера в 17:53«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе». Смолов получил желтую карточку, находясь на скамейке запасныхМатч ТВ вчера в 17:53рекламаЕщё по темеСетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничьюАлавес — Валенсия 1:1Смолов и «Сельта» не проиграли «Хетафе» из зоны Лиги чемпионов«Мальорка» обыграла «Эйбар» в матче чемпионата ИспанииГлавноеАдесанья и Чжан защитили чемпионские титулы на UFC 248Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в ЧехииГуберниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингомХабиб назвал одно условие для реванша с МакгрегоромСетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VARНовости