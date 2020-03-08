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«Сельта» со Смоловым добыла ничью в матче с «Хетафе»
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Ничейный исход зафиксирован в матче 27-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Сельтой» 8 марта.В источнике
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«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе»

Советский спорт вчера в 18:21 
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«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе». Смолов получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных

Sportbox.RU вчера в 17:53
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«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе». Смолов получил желтую карточку, находясь на скамейке запасных

Матч ТВ вчера в 17:53
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