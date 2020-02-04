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Смолов рассказал, почему решил перейти в «Сельту»
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Новый игрок "Сельты" Федор Смолов на пресс-конференции рассказал, почему решил перейти в испанский клуб.В источнике
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Подробнее о событии
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«Чемпионат Испании — лучшая лига в мире». Что сказал Смолов на своей презентации в «Сельте»

Спорт-Экспресс 09:45
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Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

РИА Новости 08:19
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«Это лучшая лига в мире». «Сельта» официально презентовала Смолова

Матч ТВ 08:12
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