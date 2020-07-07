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Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»
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  • Футбол России
«Сельта» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 35-го тура Ла Лиги. С первых минут встречу начнет российский нападающий «Сельты» Федор Смолов.В источнике
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Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»

Sport24.ru 15:08 
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Смолов вышел в основе на матч с «Атлетико»

Бомбардир.ру 16:04
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Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»

Матч ТВ 15:05
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