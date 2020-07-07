Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Атлетико»

«Сельта» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч 35-го тура Ла Лиги. С первых минут встречу начнет российский нападающий «Сельты» Федор Смолов. В источнике