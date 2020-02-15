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Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Реала»
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«Сельта» опубликовала заявку на грядущий матч 24-го тура Примеры против «Реала».В нее попал форвард Федор Смолов.В источнике
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Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс 08:04
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Смолов вошёл в список игроков «Сельты», вызванных на матч с «Реалом»

Чемпионат 07:59
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Смолов – в заявке «Сельты» на матч с «Реалом»

Советский спорт 08:51 
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