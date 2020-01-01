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Смолов попрощался с Семиным четырьмя словами
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на уход главного тренера «Локомотива» Юрия Семина из клуба.В источнике
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Смолов попрощался с Семиным четырьмя словами

Metaratings 18:47
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Смолов – Сёмину: «Спасибо за кубки, легенда»

Soccer.ru 18:22 
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Смолов – Семину: «Спасибо за кубки, Легенда»

Бомбардир.ру 17:48
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