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MetaratingsMetaratings
Смолов попрощался с Семиным четырьмя словами
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на уход главного тренера «Локомотива» Юрия Семина из клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Смолов попрощался с Семиным четырьмя словами

Metaratings вчера в 18:47
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Смолов – Сёмину: «Спасибо за кубки, легенда»

Soccer.ru вчера в 18:22 
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Смолов отреагировал на уход Семина из «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 18:19
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