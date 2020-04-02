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Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина
Российская газета
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Российский форвард «Сельты» Федор Смолов посоветовал клубу из Виго приобрести своего соотечественника хавбека «Монако» Александра Головина.В источнике
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Подробнее о событии
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Смолов посоветовал «Сельте» купить Головина

Спорт-Экспресс 08:34
alt

Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина

Sportbox.RU 08:26
alt

Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина

Матч ТВ 08:26
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