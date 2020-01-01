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Смолов признался, что Слуцкий звал его в «Рубин»
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Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до перехода. Испанский клуб арендовал его у «Локомотива» до конца сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Смолов рассказал о вариантах продолжения карьеры кроме «Сельты»

Футбол России 15:51
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До перехода в «Сельту» у Смолова были варианты с «Рубином» и «Вест Бромвичем»

Metaratings 15:30
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Смолов: Слуцкий звал в «Рубин»

RT на русском 15:15
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