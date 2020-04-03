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Газета.RuГазета.Ru
Смолов прокомментировал игру Лукашенко в футбол
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Газета.Ru
Игрок испанской "Сельты" Федор Смолов оценил футбольное мастерство президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Смолов прокомментировал игру Лукашенко в футбол

Газета.Ru 13:57
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Смолов: видел, как Лукашенко играл в футбол. Все движения были атлетичные

Чемпионат 13:41
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