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Смолов пропустит второй матч «Сельты» подряд из-за травмы
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У спортсмена имеется отек правой ноги. Из-за него футболист пропускает уже вторую игру. Такой информацией делится новостное издание «Рейтинг Букмекеров».В источнике
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Смолов пропустит второй подряд матч чемпионата Испании из-за травмы

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Стали известны подробности травмы Смолова

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